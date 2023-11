FNV wil meer loon en betere werktijden voor winkelmedewerkers

Leestijd: < 1 minuut

De FNV, een van de grootste vakbonden in Nederland, heeft stevige eisen op tafel gelegd voor werknemers in de retail non-food sector. Ze verzoeken om een loonsverhoging van 14% en verbetering van de werktijden voor werknemers in winkels en distributiecentra.

De vakbond richt zich op het verhogen van de bestaanszekerheid voor de werknemers en heeft deze eisen kenbaar gemaakt aan INretail, de branchevereniging waar veel winkelbedrijven bij zijn aangesloten.

Linda Vermeulen, FNV-bestuurder, benadrukt dat de vakbond de enige is die streeft naar structurele verbeteringen voor mensen die werkzaam zijn in de winkelstraat. Ze wijst op de recente succesvolle acties bij winkelketens zoals Albert Heijn, Etos en Ikea, waar betere lonen zijn uitonderhandeld, en wil dit nu uitbreiden naar de gehele sector.

Een ander aandachtspunt voor de FNV is wat zij zien als ‘loondiefstal’. Dit gaat over de niet-betaalde tijd die winkelpersoneel vaak besteedt aan…