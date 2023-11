FNV pleit voor inhaalslag lonen in sectoren met veel vrouwen

Leestijd: < 1 minuut

Op Equal Pay Day benadrukt de FNV het belang van het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Volgens recente cijfers van de vakbond is deze kloof het afgelopen jaar toegenomen, wat betekent dat vrouwen gemiddeld 13 procent minder per uur verdienen dan mannen. Dit symboliseert dat vrouwen vanaf Equal Pay Day tot het einde van het jaar in principe ‘gratis’ werken.

Uit een enquête van de FNV onder haar leden, waar 2123 vrouwen aan deelnamen, blijkt dat 55 procent van de respondenten te maken heeft gehad met de loonkloof. De FNV wijst op de noodzaak van een significante loonsverhoging in sectoren waar vooral vrouwen werken, zoals de zorg, het onderwijs en de retail. De overheid kan hierin een leidende rol spelen.

Daarnaast benadrukt de vakbond het belang van het herwaarderen van onbetaald werk, zoals huishoudelijke taken, mantelzorg en kinderzorg. Dit kan worden bevorderd door de overheid door het betaalbaarder maken van kinderopvang en…