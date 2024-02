Flow Traders nog maar een schijntje van 2015

Flow Traders Ltd (FLOW) eindigde op 15.95 euro na een daling van 2.6%.

Investtech: “We moeten terug naar februari 2020 om een lagere slotkoers te vinden voor het aandeel. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft marginaal de steun rond 16.00 euro verbroken en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Het aandeel is in 2015 op de beurs geïntroduceerd voor 32 euro, dus het dubbele van de huidige koers. Kopen is geloven in een aantrekkend volumedoor meer beleggers en meer ruimte tussen bied- en laatkoersen.

