Flinke koerssprong ASR – CashCow.nl

Het aandeel ASR Nederland N.V.EO-,16 (ASRNL) steeg aanzienlijk met 13,0% en sloot op 42,27 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 24 maart 2020 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 13,3%. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 189 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met 10 keer de gemiddelde omzet per dag.”

Gisteren zei ASR meer kosten te besparen bij de integratie van de Nederlandse activiteiten van Aegon dan eerder geschat. De verzekeraar gaat nu uit van 215 miljoen euro aan synergievoordelen, dat is 30 miljoen euro meer dan eerder gemeld bij de overname.

Iets boven de 45 euro liggen zware weerstanden.

