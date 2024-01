Flinke hap uit orders Just Eat Takeaway in VS

Lange tijd was Just Eat Takeaway vooral een verhaal van snelle groei en het veroveren dominante marktposities in alle landen waar het actief is; hét adagium van oprichten en topman Jitse Groen. Als dat gerealiseerd is, gaan de hoge investeringen zich uitbetalen en volgt de winst. Dat punt lijkt in 2023 te zijn bereikt.

De maaltijdbezorger meldt in een trading update over het vierde kwartaal van 2023 dat de vrije kasstroom in het tweede halfjaar van 2023 ongeveer break-even is geworden en dat de aangepaste operationele winst (EBITDA) hoger is uitgekomen dan verwacht en voor 2023 naar verwachting omstreeks €310 miljoen zal bedragen, in plaats van de eerder geraamde €275 miljoen.

Beleggers keken bijzonder uit naar het bereiken van een positieve kasstroom en dat ging uiteindelijk vlotter dan verwacht, want eerder rekende het bedrijf pas voor medio 2024 op een positieve kasstroom.

De aandelenkoers steeg woensdag aanvankelijk dan ook licht aan Euronext Amsterdam, maar in de middag…

