Flekken kan volgende plaaggeest worden voor dolend Man Utd – Voetbal International

Slechts drie keer heeft Manchester United nog maar gewonnen in het nieuwe Premier League-seizoen. Door drie nederlagen in de laatste vier competitiewedstrijden is de druk flink opgelopen. Blik vooruit op de thuiswedstrijd tegen Brentford

De cijfers van het team van Erik ten Hag na zeven speelrondes stemmen ronduit somber. De grootmacht heeft nog maar zeven keer gescoord en kreeg al elf goals tegen. Het doelsaldo van -4 past bij een club die nu al moet achtervolgen. Waar United in het eerste seizoen onder Erik ten Hag nog verdienstelijk als derde eindigde, is de achterstand op concurrenten als Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal en Liverpool bij het ingaan van de achtste speelronde al opgelopen tot meer dan zes punten. Dinsdag incasseerden The Red Devils in de Champions League een volgende tik door in eigen huis met 2-3 te verliezen van Galatasaray. In Groep…