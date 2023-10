First Dates barman Victor Abeln koopt samen met zijn nieuwe liefde dit mooie appartement. Zie foto’s

Victor had First Dates niet nodig om zijn nieuwe liefde te vinden…..

Victor abeln is de barman van het programma First Dares waar mensen hopen de liefde van hun leven te kunnen vinden. Helaas lukt dat niet al te vaak. Victor heeft wel een nieuwe liefde in zijn leven gevonden met Renee Boertje.

KOOPSOM APPARTEMENT VICTOR ABELN

En met haar heeft hij gelijk maar een grote stap ondernomen door samen een prachtig appartement te kopen in de Amsterdamse Spaarndammer buurt. Zij kochten het appartement voor een prijs van 725.000 euro.

Er waren meer gegadigden want de koopprijs ligt maar liefst 75.000 euro boven de vraagprijs van 650.000 euro. Victor en Renee liet er een hypotheek op vestigen van 625.000 euro. Op zijn vorige woning maakte hij een winst van bijna 234.000 euro. dus kon hij er wel behoorlijk wat eigen geld insteken.

INDELING APPARTEMENT VICTOR ABELN

Wat krijgen ze voor hun geld? Een appartement op de benedenverdieping met een…