Fire TV komt naar Panasonic Z95A en Z93A high-end OLED TV’s

De Panasonic Z95A en Z93A zijn nieuwe OLED-modellen, aangekondigd tijdens CES 2024. Opvallend is dat beide Fire TV als smart tv platform krijgen.

Het was even ondergesneeuwd in de berg nieuws van CES 2024, maar voor de modellen de Nederlandse markt bereiken zal nog wel even duren. In het derde kwartaal van dit jaar moet het zover zijn. De Panasonic Z95A en Z93A zijn desalniettemin interessant om meerdere redenen. Deze nieuwe toestellen met oled-techniek komen namelijk met Fire TV als smart tv systeem. Afgelopen jaar introduceerde Panasonic dit in lager gepositioneerde lcd-toestellen, maar de Z95A en Z93A zijn juist high-end modellen.

Panasonic Z95A en Z93A: wat is het verschil?

Panasonic brengt de Z95A in de maten 55 en 65 inch (139 en 165 cm respectievelijk), de Panasonic Z93A alleen in 77 inch. Dat is niet het enige verschil…