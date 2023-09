FIRE beweging, hoe financieel onafhankelijk worden?

Leestijd: 9 minuten

Als je ook maar enige interesse hebt in geldzaken & financiële onafhankelijkheid dan heb je ongetwijfeld wel eens gehoord van de FIRE-beweging. Dit is een ‘movement’ populair geworden op het internet waarbij mensen op verschillende manieren eerder met pensioen willen en daar voor beleggen.

Financieel onafhankelijk worden is dé manier om dit te doen binnen de FIRE beweging. Maar wanneer ben je financieel afhankelijk en welke FIRE methode past het beste bij jou? We vertellen je het allemaal in dit artikel over FIRE.

Wat is de FIRE-beweging?

De FIRE beweging is ontstaan vanuit een filosofie in het boek “Your Money or Your Life” van Joe Dominguez en Vicki Robin uit 1992. De gedachte achter de hele beweging is dat je door slim om te gaan met je geld financieel onafhankelijk kunt worden zonder de loterij te winnen of gigantisch veel te verdienen.

FIRE staat letterlijk voor Financial Independence Retire Early. Deze term is populair geworden…