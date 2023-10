Finst breidt crypto aanbod uit naar 100+ coins en blijft aanzienlijk marktaandeel winnen

De Nederlandse cryptocurrency exchange Finst kondigt aan dat het 54 nieuwe belangrijke coins in EUR heeft toegevoegd aan zijn aanbod.

Als gevolg van de groeiende vraag van beleggers kondigt Finst aan dat het 54 nieuwe belangrijke cryptomunten in EUR op haar handelsplatform toevoegt. Met deze toevoeging is de dekking van Finst meer dan verdubbeld en zijn er nu meer dan 100 belangrijke coins beschikbaar, zoals USDC, USDT, BNB, PAXG, COMP en FIL. Finst biedt daarmee nog meer diversificatie mogelijkheden voor haar klanten. Het bedrijf meldt dat het zijn aanbod in EUR verder zal uitbreiden en in de nabije toekomst handelsparen in USDC en USDT gaat aanbieden….