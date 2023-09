Financials onderuit na extra bankenbelasting en uitspraak in woekerpoliszaak

Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft NN Group in zijn zogeheten woekerpolissen onterecht bepaalde kosten in rekening gebracht en ‘oneerlijke’ informatie aan zijn klanten verstrekt. Hoewel NN Group in beroep gaat tegen de uitspraak is de kans groot dat de verzekeraar gedupeerde polishouders moet compenseren. Analisten van ING houden rekening met een voorziening van €390 mln. Na de overname van de Nederlandse tak van Aegon zal de kostenpost voor ASR uitvallen op €488 mln, aldus ING.



De eenmalige lasten zijn een tegenvaller maar hebben geen invloed op onze koopadviezen voor de twee verzekeraars. Beide staan er financieel sterk voor en kunnen hun dividend handhaven. Ook de…