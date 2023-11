Filipijnen gaan voor het eerst voor 179 miljoen dollar aan getokeniseerde staatsobligaties verkopen

Het Filippijnse Bureau of the Treasury heeft een baanbrekende stap aangekondigd door voor het eerst 10 miljard pesos ($179 miljoen) aan eenjarige, getokeniseerde staatsobligaties aan te bieden. Deze aankondiging volgt op de annulering van de geplande traditionele veiling die op 20 november zou plaatsvinden.

Bonds worden beschikbaar voor institutionele kopers

Het Bureau of the Treasury kondigt aan dat de tokenized bonds beschikbaar zullen zijn voor institutionele kopers in minimale coupures van 10 miljoen pesos, met verhogingen van 1 miljoen pesos. Deze obligaties hebben een looptijd van één jaar en zullen vervallen in november 2024. Het definitieve rentetarief zal worden onthuld op de uitgiftedatum, volgens een rapport van Bloomberg.

De uitgifte van de obligaties zal worden verzorgd door de Development Bank of the Philippines en de Land Bank of the Philippines.

In reactie op de vraag of de regering de voortdurende acceptatie van tokenized real-world activa en…