Filipe Luís vertelt welke bijnaam Simeone gaf aan Messi – Voetbal International

Het is misschien wel de grootste uitdaging voor een verdediger: het onschadelijk maken van Lionel Messi. Zelfs voor toptrainers is het soms onbegonnen werk. Filipe Luís speelde met Atlético Madrid 26 keer tegen de Argentijn en vertelt nu dat trainer Diego Simeone zelfs een bijnaam voor hem had verzonnen.

In de rubriek ‘In de Kantlijn’ verzamelt de redactie van VI.nl de laatste opmerkelijke voetbalberichten. Rare, leuke of opvallende quotes, enorme blunders, schitterende doelpunten of nieuws met een knipoog vind je in deze rubriek.