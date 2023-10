Fidelity: ‘Leningen met een hefboom bieden voldoende rendement’

Op het eerste gezicht lijkt de toekomst van het Europese universum van leveraged loans somber.

Door de hogere rente en de lagere winsten zullen meer bedrijven hun schulden niet kunnen afbetalen. Maar zelfs in het meest pessimistische scenario, zal de markt waarschijnlijk nog steeds extra spreads bieden ten opzichte van cash, zo blijkt uit de grafiek van Fidelity International.

De afgelopen twee decennia was de spread het kleinst in juni 2009. Toen bedroeg hij 138 basispunten. Om dat historisch lage niveau opnieuw te bereiken, zouden de wanbetalingspercentages tot 9,9% moeten stijgen. Maar de hoogste wanbetalingsfrequentie voor de Western European Leveraged Loan Index (WELLI), een veelgebruikte benchmark voor de sector, bedroeg 8,5 procent in februari 2013. De vermogensbeheerder concludeert dus dat de markt waarschijnlijk extra spreads zal blijven bieden ten opzichte van cash.

Lees hieronder de computervertaling van het volledige artikel.

