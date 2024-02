FIA stelt nieuwe technisch directeur aan

De FIA heeft een opmerkelijke winter achter de rug. Eerst vertrokken sportief directeur Steve Nielsen en technisch directeur Tim Goss, daarna liet ook een aantal topjuristen de overkoepelende autosportfederatie achter zich. Om de vacante posities in te vullen, is de FIA hard aan de slag gegaan om nieuw personeel te werven. Voor de positie van Goss is een nieuwe man gevonden. Motorsport.com heeft vernomen dat voormalig technisch directeur van Sauber, Jan Monchaux, de overstap maakt naar de FIA. Er ligt een groot takenpakket te wachten, waaronder het opstellen van de technische regels die in 2026 in moeten gaan.

Monchaux is allerminst een nieuwkomer in F1. De Fransman begon in 2002 aan zijn imposante carrière bij Toyota, waar hij als leidinggevende op de aerodynamische afdeling werkte. Nadat de Japanners in 2009 de stekker uit hun F1-project trokken, stapte de technicus over naar Ferrari. Tot 2012 was Monchaux een gewaardeerde kracht, maar hij trok…