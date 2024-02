Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam verwacht wijziging tegen AS Roma

Feyenoord-trainer Arne Slot kiest ook in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League voor Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten. Dat is de verwachting van Martijn Krabbendam althans. De clubwatcher ziet in Nieuwkoop de ideale speler om Angeliño af te stoppen.

Slot baarde een kleine maand geleden in de bekerwedstrijd tegen PSV opzien door Nieuwkoop op te stellen als verkapte rechtsbuiten. De vleugelverdediger kreeg als opdracht mee om Sergiño Dest af te stoppen. Dat deed Nieuwkoop naar behoren en Slot zag dan ook reden om hetzelfde recept uit de kast te halen voor het thuisduel met FC Twente in de competitie én de ontmoeting met AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker. Nieuwkoop vulde ook tegen de Alkmaarders zijn rol uitstekend in en bekroonde een sterk optreden met een treffer.



Krabbendam verwacht dan ook, zeker gezien de aanvalsdrift van AS Roma-verdediger Angeliño, dat Slot donderdagavond in de eerste wedstrijd in…