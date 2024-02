Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam verwacht vertrek van absolute sterkhouder

Het moet gek lopen wil ook volgend seizoen nog onder contract staan bij Feyenoord. Dat denkt Martijn Krabbendam althans. De clubwatcher verwacht dat de middenvelder bezig is aan zijn laatste maanden in Rotterdam-Zuid.

Het is het afgelopen jaar ontzettend hard gegaan met Wieffer. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Na een moeilijke start speelde hij zich begin vorig jaar definitief in het elftal van trainer Arne Slot. Wieffer zag zijn ontwikkeling en goede prestaties al beloond worden met een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Hij lijkt nu al een zekerheid in de selectie van Ronald Koeman voor het komende Europees Kampioenschap in Duitsland.



De optredens van Wieffer blijven uiteraard niet onopgemerkt. Hij liet zich ook in de groepsfase van de Champions League gelden en speelde zich in de kijker van onder meer Atlético Madrid. De Spaanse topclub hoopte vorige maand al werk te kunnen maken…

