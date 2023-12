Feyenoord-verdediger Dávid Hancko reageert op uitspraken Wesley Sneijder

Als het aan Wesley Sneijder ligt, kan de KNVB de kampioensschaal net zo goed nu al uitreiken aan PSV. De Eindhovenaren wonnen hun eerste dertien wedstrijden in de Eredivisie en de oud-voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale is ervan overtuigd dat ze niet zijn te stoppen. Ook niet door Feyenoord? houdt de moed er ook na de nederlaag tegen Atlético Madrid in en is het in ieder geval niet eens met de uitspraken van Sneijder.

Feyenoord was bij aanvang van dit seizoen de gedoodverfde favoriet voor de landstitel, maar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal toonde PSV al aan een geduchte concurrent te zijn. Sterker nog, de Eindhovenaren legden in De Kuip beslag op de eerste prijs van dit seizoen en hebben in de Eredivisie al een voorsprong van zeven punten. “PSV is niet te stoppen. Bij deze mogen we ze feliciteren”, zei Sneijder maandagavond dan ook in Veronica Offside. “PSV gaat niet zo snel wedstrijden verliezen. Zondag moeten ze tegen Feyenoord, maar…