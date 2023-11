Feyenoord-trainer Arne Slot kan lach niet inhouden na zoveelste vraag van de NOS

Feyenoord-trainer Arne Slot moest vrijdagmiddag op de persconferentie daags voor het treffen met RKC Waalwijk flink aan de bak. Alleen al van de NOS kreeg hij vragen over de nederlaag tegen FC Twente, de achterstand op PSV, de reacties na het teleurstellende optreden in Enschede én zijn blik op de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Het ging vrijdagmiddag in eerste instantie uiteraard over de ontmoeting tussen FC Twente en Feyenoord. De Rotterdammers maakten anderhalve week geleden veel indruk tegen Lazio in de Champions League, maar gingen een paar dagen later onderuit bij FC Twente. Het was voor de ploeg van Slot de eerste nederlaag van dit seizoen in de competitie, maar wel al de derde keer dat er punten werden verspeeld. Daardoor is de achterstand op koploper PSV inmiddels zeven punten. “Inmiddels wel ja, maar daar had ik wel twee dagen voor nodig”, reageerde Slot op de vraag of hij de nederlaag in Enschede inmiddels heeft verwerkt.



