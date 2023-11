Feyenoord-trainer Arne Slot is bijzonder complimenteus over Quilindschy Hartman

De ontmoeting tussen RKC Waalwijk en Feyenoord is voor de bezoekers niet alleen de wedstrijd waarin ze zich moeten herstellen van de nederlaag bij FC Twente. Vooral bewaart goede herinneringen aan het stadion van RKC. De vleugelverdediger debuteerde op 21 augustus 2022 in de uitwedstrijd in Waalwijk in de hoofdmacht van Feyenoord, waaruit hij inmiddels niet meer is weg te denken. Arne Slot had dat een jaar geleden niet kunnen bedenken.

Hartman stond vorig jaar op het punt op huurbasis te vertrekken, maar bleef uiteindelijk toch in Rotterdam-Zuid. Dat pakte goed uit. Hartman maakte op 21 augustus in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord en dat blijkt het startsein te zijn geweest voor een indrukwekkende ontwikkeling. De vleugelverdediger maakte in het afgelopen seizoen al een goede indruk, maar doet er in de nieuwe jaargang nog een paar schepjes bovenop. Oók in het Nederlands elftal. Hartman bekroonde zijn debuut in de…