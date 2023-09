Feyenoord-tegenstander Atlético Madrid maakt veel indruk in derby tegen Real

Atlético Madrid heeft zondagavond een fraaie overwinning geboekt op Real Madrid. De komende tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League was op eigen veld met 3-1 te sterk voor de stadsgenoot én rivaal. Atlético Madrid schoot uit de startblokken en zette de bezoekers binnen twintig minuten op een 2-0 achterstand. De zege kwam voor Diego Simeone en zijn manschappen in de tweede helft niet meer in gevaar. Memphis Depay maakte in de slotfase zijn rentree binnen de lijnen.

Atlético Madrid leed vorige week een pijnlijke nederlaag tegen Valencia. De ploeg van trainer Diego Simeone ging met liefst 3-0 onderuit en beleefde daarmee een verschrikkelijke generale voor het eerste groepsduel met Lazio in de Champions League. Atlético Madrid leek afgelopen dinsdag hard op weg naar de zege in Rome, maar kreeg in de absolute slotfase de gelijkmaker om de oren. Simeone en consorten hebben dus wat recht te zetten en in welke wedstrijd kan dat beter dan de stadsderby…