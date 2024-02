Feyenoord-supporters richten zich uiterst kritisch tot Arne Slot: ‘Schandalig, hij heeft gefaald!’

Supporters van Feyenoord kijken kritisch naar de manier waarop Feyenoord zondag voor de dag is gekomen tegen FC Twente (0-0). De trainer van de Rotterdammers heeft volgens supporters grote fouten gemaakt in zijn opstelling, zo is het beeld wat op sociale media overheerst althans: “Nieuwkoop tegen een vijfmans-defensie is echt een hele slechte keuze geweest.”

Bij de supporters van de Rotterdammers op sociale media klinkt er kritiek op de opstelling van Feyenoord tegen FC Twente. Door de afwezigheid van Calvin Stengs begon Slot zondag met Thomas van den Belt in de basis en daarnaast werd Bart Nieuwkoop opnieuw opgesteld als rechtsbuiten; “Slot is ook wat aan te rekenen door te starten met Van den Belt en Nieuwkoop. Geen creativiteit, geen idee of gedachte”, schrijft een supporter op X.



Het is een mening die door veel Feyenoord-supporters gedeeld wordt: “Slot heeft gefaald. Van den Belt en Nieuwkoop in de basis is schandalig”, schrijft een ander….

