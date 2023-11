Feyenoord-speler Igor Paixão plaatst filmpje van blote tampeloeres op Instagram

Feyenoord-speler Igor Paixão (23) zal aan vrouwelijk aandacht de komende tijd geen gebrek hebben. De beste man heeft namelijk een filmpje op zijn socials gedropt waarin hij poedeltjenaakt stond te dansen.

De Braziliaanse Igor is geen preuts ding. Hij plaatste een filmpje in zijn Instagram Stories waarin hij zonder kledij voor de spiegel staat en zijn broekslang vrijuit laat slingeren. Niet veel later heeft hij de video alsnog verwijderd. Misschien omdat hij 32 gemiste oproepen van z’n moeder had.

Blote Dries Roelvink

Zijn inspiratie voor deze free the willy-show? Dat moet toch wel echt naturist Dries Roelvink zijn geweest. Die zagen we namelijk al eerder met zijn ontblote gereedschap voorbij komen. Dries filmde een stukje van zijn reality-serie op de televisie. Klaarblijkelijk kwam hij net uit de douche en zat hij wijdbeens in zijn adamskostuum voor de tv. Hij was alleen even vergeten dat zijn lijf terug te zien was in de reflectie van het…