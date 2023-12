Feyenoord moet blijven vrezen voor een weerzien met AS Roma. De Romeinse formatie van José Mourinho was in de afgelopen twee seizoenen eigenhandig verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Rotterdammers in Europa. Ondanks een zege gaat ook AS Roma de tussenronde van de Europa League in en kan het Feyenoord treffen.

AS Roma – Sheriff Tiraspol 3-0

Alle Feyenoord-fans hebben met een schuin oog stiekem gekeken naar het verloop in Groep E van de Europa League. De Rotterdammers hebben heel slechte ervaringen met AS Roma en hoopten dat de Romeinen nog eerste zouden worden in de poule met naast opponent Sheriff ook Servette en Slavia Praag. Hoewel de Romeinen met Rick Karsdorp in de basis, halverwege al met 2-0 voor stonden, was het bij de andere wedstrijd in de rust al 4-0 (!) voor de Tsjechische club. Na een heel doelpuntrijke eerste helft werd er op beide velden na de pauze lang niet meer gescoord, maar Niccolo Pisilli maakte nog een derde Romeinse goal. Daardoor blijft AS…