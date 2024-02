Feyenoord-fans gedragen zich walgelijk in minuut 9: kijkers eisen per direct staking van Feyenoord

Een gedeelte van de supporter van de supporters van Feyenoord heeft zich zondagmiddag tijdens het thuisduel met FC Twente (0-0) van zijn slechtste kant laten zien. Aan het begin van de wedstrijd waren er op televisie vuurwerkgeluiden te horen vanuit de thuisvakken van De Kuip.

Al in de eerste tien minuten van de wedstrijd werd er aanhoudend door supporters van Feyenoord het geluid van afgaande vuurpijlen geproduceerd. Het is een referentie aan de vuurwerkramp in Enschede van zaterdag 13 mei 2000. Een opslagruimte vuurwerk vatte toen vlam en ontplofte uiteindelijk. Er vielen daarbij 23 doden en ongeveer 950 mensen raakten gewond.



Veel voetballiefhebbers merkten het geluid meteen op en wendden zich tot X om er schande van te spreken. “Vuurwerkgeluiden, wat een triest volk”, klinkt het bijvoorbeeld. Een ander reageert met: “Vuurwerkgeluiden, treuriger kan het niet.” Andere reacties zijn: “Wat een ongelooflijk trieste supporters heeft dat…

