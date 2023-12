Feyenoord en de zoektocht naar een tiende van een seconde – Voetbal International

Na Atlético Madrid en Lazio speelde Feyenoord ook uit bij Celtic het betere voetbal en kreeg het de beste kansen, maar verviel het óók wéér in dezelfde fouten en verloor. Met geluk of pech heeft dat niks meer te maken.

Niet doen, gebaarde Benoît Bastien naar de verdedigers van Feyenoord. Een paar tellen later trok Ramiz Zerrouki bij een corner van Celtic Liam Scales aan zijn schouders naar beneden. Strafschop, oordeelde de Franse arbiter, precies op het moment dat Feyenoord de wedstrijd onder controle had genomen.

De fout van Zerrouki was niet bepalend voor de uitslag, maar hielp niet mee, zoals ook het meeverdedigen van Santiago Giménez dat niet deed. Hij beoordeelde een lange bal verkeerd in zijn eigen strafschopgebied en liet zich daarna makkelijk uitspelen, zodat Riley de bal op het hoofd kon leggen van invaller Gustaf Lagerbielke, die in het strafschopgebied helemaal vrij stond. De stand tot dat moment: 1-1. Feyenoord gaf een even verdiend als zwaarbevochten punt,…