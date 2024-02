Feyenoord doet het anders in Rome, op zoek naar een ander resultaat – Voetbal International

In Rome is voor Feyenoord niets hetzelfde: het spel van de tegenstander niet, de eigen voorbereiding ook niet. Op zoek naar onverstoorbaarheid doet trainer Arne Slot bijna alles anders in de stad waar hij met Feyenoord nog nooit wist te winnen.

Voor de derde keer zit Arne Slot achter de desk in Stadio Olimpico. Hij kent de perszaal beter dan die van Almere City. Hij weet waar de Italianen zitten, hij weet dat alles vandaag in het carmine-rood is van AS Roma en hé, Joep Schreuder van de NOS heeft ook zijn vaste plek weer gevonden in de ruime zaal van Stadio Olimpico.