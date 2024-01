Feyenoord-directeur Dennis te Kloese onder de indruk van de clubs die in De Kuip komen kijken naar ‘zijn’ spelers

Feyenoord heeft in de Eredivisie weliswaar al twaalf punten minder dan PSV en moest in de groepsfase van de Champions League z’n meerdere erkennen in Atlético Madrid en Lazio, maar in Rotterdam-Zuid overheerst in de eerste maand van het nieuwe jaar toch vooral nog de trots van het binnenhalen van de landstitel. Dennis te Kloese merkt dat de prestaties van de ploeg van trainer Arne Slot niet onopgemerkt blijven. De algemeen directeur van Feyenoord is onder de indruk van de clubs die in De Kuip komen kijken naar ‘zijn’ spelers.

Te Kloese is weliswaar ‘teleurgesteld’ over het verloop van het huidige Eredivisieseizoen, maar dat betekent niet dat dat gevoel ook overheersend is. “Ik denk dat we heel trots mogen zijn”, vertelde de algemeen directeur dinsdagmiddag op de Nieuwjaarsreceptie van de Rotterdammers. “We blijven een heel jong elftal hebben. We hebben natuurlijk een ongelooflijk resultaat behaald door het kampioenschap en ik hoop dat daarmee ook de basis wordt…