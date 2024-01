Feyenoord-directeur Dennis te Kloese laat zich uit over prestaties Rotterdammers in de Eredivisie

Feyenoord was er alles aan gelegen om goed uit de jaarwisseling te komen, maar in de eerste wedstrijd na de winterstop kwam het op eigen veld niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen N.E.C. Daardoor is de achterstand op koploper PSV inmiddels twaalf punten. Dennis te Kloese is teleurgesteld over het verloop van het Eredivisieseizoen. Volgens de algemeen directeur van de Rotterdammers doet het elftal van trainer Arne Slot zichzelf soms ‘tekort’.

Feyenoord gold bij aanvang van dit seizoen misschien wel als de belangrijkste titelkandidaat. De Rotterdammers hadden zich vorig jaar voor het eerst sinds 2017 gekroond tot kampioen van Nederland en slaagden erin om het grootste deel van het succeselftal intact te houden. Maar voor de winterstop liet de ploeg van Slot al vier keer punten liggen en afgelopen zondag volgde in de thuiswedstrijd tegen N.E.C. dus een nieuwe teleurstelling. “Ja”, reageerde Te Kloese dinsdag tijdens de Nieuwjaarsreceptie dan ook op de vraag of hij…