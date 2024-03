Femke Halsema haalt na veel kritiek haar landhuis uit de verkoop. Zie foto’s

Zou foto nummer 16 of de vele kritiek die zij de laatste tijd krijgt te verduren hier de oorzaak van zijn?

Eind december 2022 maakte burgemeester van Amsterdam en GroenLinks boegbeeld Femke Halsema bekend, dat zij en haar partner Robert Oey al een jaar uit elkaar waren. Robert bleef in hun landhuis in Amsterdam woning en Femke nam haar intrek in de ambtswoning aan de Herengracht in Amsterdam.

Ze besloten om het landhuis, een beschermd stadsgezicht, in de verkoop te zetten tegen een vraagprijs van 9 ton euro. Zelf kochten zij het landelijk gelegen optrekje in 2020 voor een bedrag van 682.500 euro en lieten er een hypotheek op vestigen van 520.000 euro.

Weer winst bij verkoop voor Femke Halsema

Dat betekent wanneer het landhuis wordt verkocht op de vraagprijs, zij een winst maken van 217.500 euro. Was dus zeker geen slechte investering. Als de koop doorgaat wordt dit de volgende financiële klapper voor Femke Halsema met haar huis.

Maar Femke…