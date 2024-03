Deze Zomer Feesten op Ibiza? Tips voor een Onvergetelijke Avond!

Ibiza is de clubhoofdstad van de wereld. Elk jaar trekt dit prachtige paradijs midden in de Middellandse Zee duizenden muziekaanbidders, dansers en clubfanaten, maar ook gewone vakantiegangers die op zoek zijn naar wat plezier in de zon.

1. Weet wat je kunt verwachten voordat je aankomt

De clubscene van Ibiza lijkt in niets op die van de rest van de wereld. Het is gedurfd, brutaal en fantastisch, hoewel het ook een beetje overweldigend kan zijn. Zolang je een algemeen plan hebt van hoe je je vakantie in de zon wilt hebben, kan het niet misgaan!

2. Plan je vervoer van tevoren

Naar een club gaan voor een avondje uit op Ibiza kan soms lastig zijn, en meestal gaat het gepaard met een dure taxirit voor wie niet van tevoren plant – maar zo ben jij niet, toch?

Je zou wel gek zijn om niet te profiteren van goedkope vervoersmogelijkheden naar de beste clubs van Ibiza en wat geld te besparen voor als je eenmaal binnen bent. De meeste clubs bieden bijvoorbeeld transfers aan vanaf de grotere resorts zoals Playa d’en Bossa of San Antonio, waar ze je op vaste tijden ophalen en weer afzetten. Deze tickets voor de partybus kun je boeken bij hotels en de clubs zelf (of bij een promotor) zodat je in stijl kunt komen en wat geld overhoudt voor die lekkere cocktails.

Vergeet ook niet dat het uitmaakt op welke dag je een vliegticket boekt voor de beste prijs. Over het algemeen kun je het beste jouw vlucht boeken van Amsterdam naar Ibiza op dinsdag, dit schijnt vaak de goedkoopste dag te zijn.

3. Plan waar je heen wilt

Als je op Ibiza aankomt met niets anders dan je paspoort, een paar euro en een droom om in de hipste clubs te dansen, zul je waarschijnlijk teleurgesteld raken. Ibiza zit vol met clubs die enorm ver uit elkaar liggen – zowel wat betreft de muziek die ze draaien als hun fysieke locatie. Plannen is een must! Kijk online rond welke clubs je wilt proberen.

4. Gebruik sociale media om je avond te plannen

Als je een smartphone hebt, dan heb je geen excuus om niet helemaal op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de Ibiza clubscene. Volg je favoriete clubs op Twitter om op de hoogte te blijven van prijsvragen voor entreekaarten, drankaanbiedingen en het laatste nieuws over wat er gaande is en wat je kunt verwachten tijdens je avondje uit.

5. Wees flexibel in waar je heen gaat

Soms zijn de beste avondjes uit de meest spontane avonden – dus wees niet star in het plannen van je vakantie naar Ibiza. Houd je ogen open voor alles waar je zin in hebt en probeer flexibel te blijven. Als je erachter komt dat je vakantie op Ibiza op hetzelfde moment plaatsvindt als het openingsfeest van DC10 in Playa d’en Bossa, dan zou je wel gek zijn om iets te missen wat een geweldige avond belooft te worden, alleen maar omdat je van plan was om ergens anders heen te gaan. Houd je opties open en koop pas kaartjes als je absoluut zeker weet waar je heen wilt.

6. Kijk rond voor kaartjes

Koop niet het eerste kaartje dat je online ziet. Natuurlijk bieden sommige clubs en locaties geweldige kortingen op kaartjes, maar vergeet niet dat er een hele wereld is van promotors, social media sites en lokale verkopers die allemaal smeken om jou te helpen een paar euro te besparen! Officiële clubdistributeurs zullen altijd extra kosten in rekening brengen, en soms ook kosten voor het betalen met creditcard of bankpas, evenals ophaal- of portokosten, dus zorg ervoor dat je je huiswerk doet om de beste deal op Ibiza te krijgen.

7. Vergeet niet dat je er bent voor het feest van je leven

Onthoud dat Ibiza, als puntje bij paaltje komt, al twintig, dertig of zelfs veertig jaar een van de beste feestcircuits ter wereld is en de meest onvergetelijke uitgaansavonden biedt. Als je deze zomer zin hebt in plezier, kun je nergens beter zijn dan op Ibiza!

8. Maak een plan voor het geval je verdwaalt

Als je met een groep vrienden naar de clubs gaat, is het onvermijdelijk dat je af en toe van elkaar gescheiden raakt in de drukke clubs en danszalen, op de terrassen en bij de strandfeesten. Maar maak je geen zorgen, nieuwe vrienden maken en oude vrienden weerzien is waar het bij uitgaan op Ibiza allemaal om draait. Maak een plan met je vrienden om elkaar aan het eind van de avond op een bepaalde plek en tijd te ontmoeten, zodat jullie allemaal samen terug kunnen naar jullie hotels.

9. Bedenk een budget en houd je daaraan

Om een avondje uit op Ibiza te overleven – zonder failliet te gaan – moet je een budget vaststellen en je daaraan houden. Dat wil niet zeggen dat Ibiza duur is, op de meeste plekken krijg je echt waar voor je geld, maar de verleiding van meer drank, andere clubs en grotere dansvloeren is nooit ver weg op Ibiza.

Maak een eenvoudig plan van hoeveel geld je te besteden hebt aan feesten, gedeeld door het aantal nachten dat je van plan bent uit te gaan. Haal dan de prijs van je ticket en het vervoer van en naar de club weg en het bedrag dat je overhoudt kun je besteden aan een paar drankjes en wat schmink en fluitjes… Je hoeft geen wiskundige te zijn om Ibiza te overleven!