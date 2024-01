Feest Geven op je Werk? Dit zijn de Do’s & Don’ts!

We weten allemaal dat feestjes op de werkplek heel verkeerd kunnen aflopen.

Martijn van de boekhouding wordt veel te dronken, Bart van de administratie begint het kopieerapparaat te gebruiken voor andere dingen dan papier en Patty krijgt een allergische aanval, omdat ze haar pinda-allergie even vergeten was.

Of het nu een zuipfestijn is of niet, er is veel ruimte voor fouten (om nog maar te zwijgen over mogelijke rechtszaken) wanneer de baas een feestje geeft. Maar er zijn dingen die je kunt doen om de kans te vergroten dat je een feest geeft waar je werknemers het volgend jaar nog over zullen hebben.

Kantoorfeest – Do’s

Zorg voor zaalverhuur met comfortabele zitplaatsen. Zorg ervoor dat mensen voorafgaand aan het diner een plek hebben om even langs te gaan.

Geef ze een idee van wat ze moeten aantrekken. Mensen willen niet under- of overdressed voor de dag komen. #Ongemakkelijk

Laat het ze ruim van tevoren weten. Dit geldt vooral voor een vakantiefeest. Mensen hebben het druk rond Kerstmis en Nieuwjaar. Zes weken van tevoren heeft de voorkeur voor een vakantiefeest.

Overweeg een jaarlijks feest buiten de maand. Hoewel Kerstmis de verwachte tijd is voor je jaarlijkse feest, is het ook de drukste tijd van het jaar. Overweeg om je feest in maart of april te geven, wanneer de drukke agenda’s opklaren.

Besteed aandacht aan je menu. Zorg voor voldoende opties voor veganisten en mensen met glutengevoeligheden.

Zorg voor gratis taxi’s voor werknemers die misschien te veel drinken.

Zorg voor cadeautjes. Goodybags, prijzen voor volledige aanwezigheid op het werk, wat dan ook. Mensen willen spullen.

Informeer bij je werknemers. Willen ze dat er ook gezinnen bij zijn, of hebben ze liever dat het alleen voor volwassenen is?

Houd een eventueel gepland programma kort. Mensen zijn hier om lekker te eten en wat te drinken – ze willen niet echt naar jou luisteren.

Maak je programma leuk. Maak een korte video op de werkplek in de week voorafgaand aan het feest.

Kantoorfeest – Don’ts