Fed houdt rente langer hoog

De Federal Reserve geeft aan de beleidsrente langer op een hoog niveau te zullen houden, nu de bbp-groei in de VS veerkrachtiger blijkt. Naarmate meer schulden tegen een hogere rente worden geherfinancierd, zal dit volgens Tiffany Wilding, econoom bij Pimco, tot meer economische weerstand leiden.

Wilding stelt zich zorgen te maken over de duurzaamheid van de recente bbp-groei van 2%. Zij ziet dat een zachte landing van de Amerikaanse economie nog mogelijk is zonder een recessie te veroorzaken, maar dat de kans op een recessie nog wel degelijk aanwezig is. “In het verleden is het zo geweest dat wanneer de rente zo snel en zo hoog steeg om de inflatie terug te brengen naar de Fed-doelstelling, de economie in een recessie terechtkwam.”

De positieve economische overloopeffecten van de pandemie, waaronder de hoge spaartegoeden van huishoudens, nemen volgens Wilding verder af. “De kredietvoorwaarden zijn krap…