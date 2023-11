‘Fed doet morgen niets’ – CashCow.nl

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zal tijdens zijn volgende vergadering op 1 november zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd laten, net als de ECB eerder deed. Dit is niet alleen onze mening, maar ook de huidige consensus onder de marktdeelnemers. De Visie van Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea.

Tijdens de vorige persconferentie op 20 september gebruikte Fed-voorzitter Jerome Powell maar liefst zes keer het woord “voorzichtig” in verband met het toekomstige beleid van de centrale bank. De redenen voor deze voorzichtige aanpak, officieel omschreven als “data-afhankelijk”, zijn duidelijk: ten eerste is de impact van aanpassingen van het monetaire beleid pas op lange termijn en op een variabele manier zichtbaar, en ten tweede is er al vooruitgang geboekt bij het onderdrukken van de inflatie. Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, helpen de stijgende rendementen aan de lange kant van de rentecurve. Zo is het rendement op tienjarig Amerikaans…