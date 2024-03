FCUpdate-vlog: Kijkje achter de schermen bij PSV

FCUpdate-journalist en -presentator Mounir Boualin geeft in een uitgebreide vlog een fraai inkijkje achter de schermen bij het Champions League-duel tussen PSV en Borussia Dortmund van vorige week. Boualin neemt de kijker daarin onder meer mee naar de perstribune van het Philips Stadion en laat ook zien hoe het eraan toe ging bij de persconferentie na afloop van het duel, waarbij middenvelder en trainer Peter Bosz aanschoven.

PSV hield aan het heenduel in de achtste finale van het miljardenbal een 1-1 gelijkspel over. Daarmee reist de koploper van de Eredivisie over twee weken, op woensdag 13 maart, af naar Dortmund, waar de club zal pogen een plaats bij de laatste acht veilig te stellen. Boualin laat in zijn vlog zien hoe hij de wedstrijddag heeft beleefd, en waarom hij als journalist pas uren na het laatste fluitsignaal eindelijk zijn bed op kon zoeken.

Bekijk de vlog van Boualin hieronder in de player óf op het YouTube-kanaal van FCUpdate.