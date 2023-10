FC Twente stelt Joseph Oosting flink teleur bij terugkeer in Waalwijk

Een warm welkom voor FC Twente-trainer Joseph Oosting in Waalwijk leidde niet tot succes voor de gevierde oud-coach van RKC. Ondanks twee aluminiumtreffers dompelde invaller Filip Stevanovic vlak voor tijd de gasten uit Enschede in rouw. RKC won met 1-0 en mag voor de tweede achtereenvolgende keer drie punten bijschrijven.

Ongewijzigd gingen beide elftallen de strijd met elkaar aan in Waalwijk. Met Joseph Oosting als bezoekend coach in zijn oude hoofdkwartier was het voor de Twente-trainer niet direct smullen in de beginfase. Alleen de IJslandse rechtsback Alfons Sampsted was in de derde minuut gevaarlijk namens de gasten. RKC hield de gelederen goed gesloten en zat de Tukkers regelmatig met een blauwgeel voetje dwars.



Artikel gaat verder onder video



De overwinning in Arnhem van vorig weekend had de manschappen van Henk Fraser vertrouwen gegeven. Dat vertrouwen liep bijna een deuk op toen Michel Vlap na een half uur spelen heel dichtbij de openingstreffer kwam. Zijn…