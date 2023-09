FC Groningen worstelt met favorietenrol – Voetbal International

Vrijdagavond, Helmond. Wouter Gudde betreedt uitgelaten de catacomben, nadat hij zojuist getuige geweest is van een van de meest merkwaardigste ontknopingen in zijn vele jaren als voetbaldirecteur. In de 86ste minuut was zijn FC Groningen met tien man komen te staan, nadat verdediger Marco Rente rood had gekregen voor het vloeren van een tegenstander. De daaropvolgende strafschop in de 87ste minuut had Helmond Sport op 1-1 gebracht en in de minuten daarna waren de Brabanders op jacht gegaan naar de zege. FC Groningen stond in de overlevingsstand en knokte voor een puntje, maar kreeg in de allerlaatste seconden van de extra tijd een corner. Deze belandde na een carambole voor de voeten van invaller Liam van Gelderen, die bij de tweede paal in twee instanties een minuscuul gaatje vond en FC…