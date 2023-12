FC Barcelona ondanks slaapmoment van Frenkie de Jong naar laatste zestien in Champions League

FC Barcelona heeft zich verzekerd van plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League. Een 0-1 achterstand tegen FC Porto werd weggepoetst: 2-1. Daardoor gaat Barcelona met twaalf punten aan kop in Groep H; FC Porto en Shakhtar Donetsk (allebei negen punten) strijden op de slotdag om plek twee.

Porto begon nog goed aan de wedstrijd. Mede door onoplettendheid van Frenkie de Jong konden de Portugezen op voorsprong komen na een half uur spelen. Vlak daarna kwam Barcelona wel weer langszij.



In de dertigste minuut werd een schot van Galeno gekeerd door Iñaki Peña, waarna de bal terechtkwam bij Pepê. Die was alerter dan De Jong en liep weg uit diens rug, om vervolgens met een harde knal af te ronden. Enkele minuten later maakte João Cancelo de 1-1 nadat hij João Mário uitkapte en de rechterhoek vond met een geplaatst schot.

Elf minuten na de pauze onderscheidde Cancelo zich andermaal: hij gaf de pass waaruit João Félix het winnende…

