Fastned | Elektrisch oplaadbedrijf houdt vast aan groeiplannen

Fasted heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar 19 stations geopend en over geheel 2023 55. Aanvankelijk lag het doel op 60 nieuwe stations, maar het bedrijf had in december al laten weten door het slechte weer dit aantal niet te halen. Per eind 2023 had Fastned 297 stations operationeel. Het bedrijf streeft nog altijd naar meer dan 350 stations eind dit jaar, meer dan 400 eind 2025 en liefst 1000 stations vóór 2030.

Vanaf 2025 moeten er dus jaarlijks honderd stations bij. Fastned wist het afgelopen kwartaal 22 bouwlocaties te bemachtigen en 59 over geheel 2023. Dat brengt het potentieel aantal stations op 432, verdeeld over negen landen. Dit is exclusief een afgelopen kwartaal gewonnen aanbesteding in…