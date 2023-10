Fastned blijft ontladen – CashCow.nl

Fastned publiceert later deze week het kwartaalbericht.

Het aandeel noteert 27,55 euro. De koers beweegt in het midden van de bandbreedte. Bij de cijfers zal vooral worden gekeken naar de groei, maar dat zou wel eens kunnen tegenvallen gezien de tanende belangstelling om elektrisch te gaan rijden.

De onderneming is verliesgevend. Fundamenteel is het slecht dat de onderneming geen dividend uitkeert. Dan word je afgestraft in een periode van een stijgende rente. De koers van Fastned daalde sinds begin dit jaar met 29% en over de afgelopen 12 maanden met 12%.

Ik zou het aandeel nu niet kopen, misschien pas na een dip tot minimaal 23 euro. De markt probeert een bodem te vormen op 27 euro, maar in de afloop heb ik geen groot vertrouwen. Wellicht dat het kwartaalbericht mijn ongelijk aantoont.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!