Fantastisch wat Jada Borsato doet bij haar in opspraak gekomen vader Marco

Marco Borsato is in opspraak gekomen, dat weet intussen iedereen wel. Maar er is wel een kentering aan het komen bij hem.

Marco Borsato leefde na de aanklacht lang als kluizenaar. De zanger werd nauwelijks nog in het openbaar gezien. Enkele weken geleden kwam daar verandering in. Marco werd gespot tijdens een boottochtje. Dit is hem wel bevallen. Nu werd de zanger gespot in het bijzijn van zijn dochter Jada. Jada deelde er een beelden van op haar sociale media. Ze maakten een boottochtje. Heel mooi om zien hoe Jada haar vader mee op sleeptouw neemt. Terwijl zij geniet van een cocktail met haar vriendin, bestuurt Marco de boot.

