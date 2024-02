Fans zingen Klopp en Liverpool-selectie You’ll Never Walk Alone toe op Wembley

De supporters van Liverpool hebben voor een kippenvelmomentje gezorgd na de gewonnen League Cup-finale tegen Chelsea. Op Wembley hieven de meegereisde supporters het onvermijdelijke You’ll Never Walk Alone aan richting de selectie van scheidend trainer Jürgen Klopp, die in zijn afscheidsjaar alweer zijn achtste hoofdprijs aan zijn Liverpool-prijzenkast wist toe te voegen.

Klopp won de League Cup zondag voor de tweede keer. Daarnaast staan er onder meer een Champions League, een landstitel én een FA Cup op zijn palmares bij de Engelse topclub. Na de gewonnen eindstrijd, die door een late kopbal van aanvoerder Virgil van Dijk werd beslist, genoot de Duitser, die naast zijn Nederlandse assistent Pepijn Lijnders stond, zichtbaar van het gezang van de meegereisde Liverpool-supporters.



Met het winnen van de eerste eremetaal van het seizoen zal de prijzenhonger van Klopp nog niet gestild zijn. De Duitser is in zijn negende seizoen nog in de race voor…

