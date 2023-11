Fans zijn in shock om het laatste bericht van Matthew Perry

De wereld werd zondag opgeschrikt door het tragische nieuws Matthew Perry ‘s overlijden. Op slechts 54-jarige leeftijd stierf de acteur in zijn huis in Los Angeles, waar hij levenloos werd aangetroffen in een jacuzzi. Maar wat zit daarachter?

Perry’s laatste post

Terwijl Friends-fans over de hele wereld rouwen om het verlies van hun favoriete acteur, heeft Perry’s laatste Instagram-post voor opschudding gezorgd. Veel fans geloven dat er een angstaanjagende connectie is tussen zijn tragische dood en deze post. Het feit dat de acteur een foto van zichzelf in een bubbelbad deelde vlak voor zijn onverwachte overlijden, heeft velen geschokt. “Het warme water rond je, zou je goed moeten doen?”, vraagt de acteur zich onheilspellend af in het bijschrift.

Bekijk de foto hieronder:

Onder de laatste Instagram-foto van Perry wordt nog massaal gereageerd. Op het moment van schrijven zijn er al ruim 174.000 reacties achtergelaten.