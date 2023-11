Fans van André Hazes diep onder de indruk van zijn nieuwe huis

Al zo’n twee maanden woont André Hazes in Wilnis in zijn eigen stekje. Op Instagram laat hij zien hoe dat er vanbinnen uitziet.

Vorig jaar kwam ‘Crossroads’ uit, de documentairereeks over André Hazes waarin hij openhartig over zijn verslavingen praatte. Nu is er een vervolg, ‘The Next Chapter’. Daarin krijgen we een inkijk in zijn nieuwe levensstijl en zijn professionele en persoonlijke leven ná zijn verslavingen.

Een letterlijke inkijk in zijn leven geeft hij ook op Instagram. Daar neemt hij in een filmpje zijn volgers mee in zijn nieuwe huis. Zo toont hij onder meer een opvallende zetel.

“Ik woon hier nu twee maanden, maar ik heb hier nog maar twee keer op gezeten”, vertelt hij. “Dit nodigt niet uit om op te gaan zitten, en dat is de bedoeling.”

Ook staat er een stapel boeken die veel voor hem betekenen. Die gaan onder meer over Toscane, Mykonos, Palm Beach, Miami, Capri en Havana. “Mijn droom is om in het buitenland te gaan wonen. Dit zijn allemaal plekken…