‘Fans stonden voor de deur in de P.C. Hooftstraat’

Ajax gaf in de zomer circa 110 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar verzuimt volgens Mike Verweij om de aankopen goed te begeleiden. Van spelers en zaakwaarnemers krijgt de journalist van De Telegraaf geregeld te horen dat de begeleiding tekortschiet.

Volgens Verweij moet de begeleiding ‘een punt van zorg’ zijn bij Ajax. “Dit is iets wat je hoort van veel zaakwaarnemers en spelers”, zegt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “In Engeland worden buitenlandse spelers in de watten gelegd, met een eigen chauffeur en beveiliger, maar bij Ajax… Nou, ik weet nog dat Václav Cerny verzuimde de 0-2 te maken in de beruchte kampioenswedstrijd tegen De Graafschap. Die woonde op zichzelf in de P.C. Hooftstraat. Daar stonden de fans voor de deur.”



De spelers van Ajax worden ‘compleet aan hun lot overgelaten’, zegt de clubwatcher. “Er zijn nu twaalf buitenlandse spelers bij Ajax. Die worden in het Jaz Hotel gestopt en…