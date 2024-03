fans eisen ontslag trainer Bölöni na tien wedstrijden zonder zege

De bij Ajax geflopte bevindt zich ook bij zijn huidige werkgever, FC Metz, in crisissferen. De Franse promovendus, die de Georgiër afgelopen zomer verkocht aan de Amsterdammers maar in de winterse transferperiode op huurbasis terughaalde, heeft al sinds november vorig jaar geen wedstrijd meer gewonnen, waardoor de supporters het ontslag van trainer László Bölöni eisen.

Afgelopen weekend verloor de Noord-Franse club, ondanks een doelpunt van Mikautadze, in eigen huis met 1-2 van Olympique Lyonnais. Daardoor staat Metz voorlopig zeventiende in de Ligue 1, een positie die aan het eind van de rit rechtstreekse degradatie naar het tweede niveau zal betekenen. De afstand tot de ‘veilige’ vijftiende plaats, momenteel ingenomen door Montpellier, bedraagt vijf punten. Schrikbarend detail: sinds de 2-3 uitoverwinning op FC Lorient, op 26 november 2023, haalde Metz uit tien competitiewedstrijden slechts één schamel puntje. Tussendoor werd de club ook nog uitgeschakeld in het Franse…