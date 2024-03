Famke Louise bezorgt haar volgers nachtmerries met onherkenbare nieuwe look

Het is inmiddels een klassiekertje geworden: Famke Louise die hitsige pubers naar haar betaalde content probeert te lokken met tankstationvideo’s. In zulke filmpjes zit ze gehurkt naast haar wagen in een strakke sportlegging en werpt ze uiteindelijk een zwoele blik in de camera. Ook vandaag kwam er weer zo’n video online, maar ditmaal schrok het internet zich het apezuur. “Ik krijg een stuip!!!”

Expliciete content

Rapster Famke Louise verkoopt tegenwoordig expliciete content achter een betaalmuur. Niet alleen kun je voor 35 eurie per maand snoepen van haar vuige beeldmaterial, voor dit bedrag mag je ook met mevrouw chatten. Althans… dat is wat ze je belooft. Volgens Yvonne Coldeweijer heeft Fam haar bloedeigen tante ingehuurd om onchristelijke gesprekken te voeren met haar fans. Enfin.

Geen OnlyFans, maar OnlyHans

Aan de reclame van Louise is ieder geval niks op te merken. De video’s waarin ze neerknielt bij een auto…