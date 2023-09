Famke Louise beschuldigd van plagiaat in nieuw nummer

Famke, ons allen bekend door haar tumultueuze verleden in de muziekindustrie maar ook op privégebied, is opnieuw in het nieuws door vermeend plagiaat. Ze heeft sinds tijden weer een nieuw nummer uitgebracht, maar dit lijkt verdacht veel op een bestaand nummer van een rapper genaamd YGN KAMII.

‘Zonder schaamte’

YGN KAMII bracht zijn nieuwe nummer ongeveer een week voor de single van Famke Louise uit. Als we Famke’s single, Money & Shine, op Instagram beluisteren en deze met KAMII’s hit vergelijken, komen de twee inderdaad verdacht veel overeen. Volgers merken dit ook op, en Famke’s video staat vol met commentaar. ‘Je steelt @ygnkamii zijn flow zonder schaamte en je laat zien dat het origineel niet te overtreffen is’, schrijft iemand.

Gestolen

Iemand anders schrijft: Ligt het aan mij of lijkt dit verdacht veel op @ygnkamii zijn flow…’, en nog een reactie luidt: ‘Gewoon My nephew zijn flow gestolen….. at least tagg him if you do’. DIt is nog maar…