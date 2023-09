Fairphone 5 op komst – Apparata

De Nederlandse smartphone producent Fairphone draait ondertussen alweer een heel decennium mee. Fairphone doet wat veel smartphonefabrikanten zeggen dat niet mogelijk is, of in ieder geval niet rendabel (genoeg). De telefoons van Fairphone zijn ontworpen met duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo min mogelijk klimaat impact, wel een fatsoenlijke telefoon. Verkopen doen de toestellen kennelijk ook wel, want tien jaar later zijn we alweer toe aan Fairphone nummer 5, en hij komt deze maand al uit!

Fair lithium en minstens 8 jaar aan support

Fairphone is in tegenstelling tot de gemiddelde smartphoneproducent gericht op de toekomst, ook op die van hun producten. Apple bijvoorbeeld heeft wel eens flinke boetes gekregen voor het opzettelijk vertragen van oudere iPhones. De aanklacht spreekt van een actie “zonder reden,” maar die reden is er natuurlijk wel: mensen zo snel mogelijk motiveren om een nieuw toestel te kopen.

Dat is bij Fairphone wel anders. Op de nieuwe…