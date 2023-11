failliet e-bikemerk Qwic wekt interesse meerdere partijen

Leestijd: < 1 minuut

Verschillende partijen tonen interesse in het overnemen van het recent failliet verklaarde Nederlandse e-bikemerk Qwic. Dit nieuws komt van Wieringa Advocaten, het kantoor van curator Stephan van de Kant. Hoewel er geen specifieke details zijn vrijgegeven over de betrokken partijen of de aard van hun interesse, verwacht Van de Kant dat er op korte termijn nog meer geïnteresseerden zullen verschijnen.

Achtergrond van het Faillissement

Qwic, bekend om zijn innovatieve elektrische fietsen, vroeg een week voor de faillissementsverklaring uitstel van betaling aan. Dit volgde op een onverwachte navordering van de Douane van ongeveer 12 miljoen euro aan invoerbelasting, gecombineerd met uitdagende marktomstandigheden.

Potentieel en Toekomstplannen

Het advocatenkantoor benadrukt de “onderscheidende innovatieve kracht” van Qwic en ziet mogelijkheden voor het bedrijf om zich te ontwikkelen tot een veerkrachtige en winstgevende speler in de…